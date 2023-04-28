В майские праздники офисы МФЦ в Челябинской области будут закрыты три дня

Посетителям посоветовали записываться на прием заранее

Территориальные отделы МФЦ Челябинской области изменили график работы на предстоящие майские праздники. «Мои документы» будут отдыхать в понедельник, 1 мая, а также 8 и 9 мая, сообщается на сайте многофункциональных центров.

В субботы, 29 апреля и 6 мая, у МФЦ рабочий день согласно графику местных отделов. С 2 по 5 мая теротделы будут принимать граждан в соответствии с графиком работы МФЦ в муниципальных районах и городских округах.

Для удобства жителям Челябинской области рекомендуют воспользоваться предварительной записью. Выбрать удобную дату и время посещения можно на интернет-портале mfc-74.ru или с помощью мобильного приложения «МФЦ Челябинской области».