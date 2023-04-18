В майские праздники из Челябинска запустят дополнительные поезда в Адлер и Москву

При повышенном спросе количество составов могут увеличить

На предстоящие майские праздники назначены дополнительные поезда из Челябинска в Адлер и Москву, сообщили сегодня, 18 апреля, в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Поезд № 477/478 Челябинск — Адлер будет отправляться из Челябинска 25 апреля, 1, 3, 7, 9, 15, 17 мая. Обратно из Адлера — 28 апреля, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24 мая.

Поезд № 283/284 Челябинск — Москва будет отправляться из Челябинска 27 апреля, 4 и 9 мая. Обратно из Москвы — 29 апреля, 6 и 11 мая.

Железнодорожники ожидают, что пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая. В обратную дорогу южноуральцы массово отправятся 1 и 9 мая. При повышенном спросе на билеты к существующим поездам будут прицеплять дополнительные вагоны, в крайнем случае могут быть назначены новые дополнительные поезда.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что с 15 апреля пригородные поезда в Челябинской области перешли на летний график движения.