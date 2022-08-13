В «Мастерской новых медиа» участников научили создавать креативный контент в соцсетях

Завершился первый образовательный модуль второго потока программы

Первый модуль второго медиапотока образовательной программы «Мастерская новых медиа» завершен. Ее участники — 77 специалистов в области интернет-коммуникаций из 40 российских регионов — научились создавать креативный контент и узнали о том, как работать на популярных интернет-платформах, рассказали в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Слушатели встретились с представителями крупнейших интернет-платформ в России, таких как RUTUBE и «ВКонтакте, и узнали об инструментах работы на различных площадках.

«Нам важен открытый диалог с авторами, которые могут и хотят создавать полезный для общества и интересный контент. Наша миссия — помогать с продюсированием важным проектам: где-то помочь доработать, где-то подтолкнуть к активности. Это то, чего никогда не даст ни одна зарубежная платформа. В итоге платформа станет таким лифтом, где каждый, кто действительно талантлив и полезен, будет заметен»,— сказал генеральный директор RUTUBE, заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Моисеев.

Также для участников программы «Мастерская новых медиа» провела тренинг бизнес-тренер по публичным выступлениям и риторике Нина Зверева.

Завершился модуль хакатоном: участники посетили «Союзмультфильм», узнали о принципах его работы и в межмодульный период создадут контент, посвященный киностудии.