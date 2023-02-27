В марте жителей Челябинской области ждет короткая рабочая неделя

Трудовые будни разделит на две половины Международный женский день

Длинные февральские праздники прошли, но не за горами следующее «красное число» — Международный женский день, который отмечается 8 марта. ИА «Первое областное» напоминает, как жители Челябинской области будут отдыхать в марте в связи с праздником.

Международный женский день выпадает на среду. Этот день будет выходным. Во вторник, 7 марта, рабочий день будет сокращен на один час. Четверг и пятница, 9 и 10 марта, — обычные рабочие дни. Таким образом, праздник разделит рабочую неделю на две половины.

Следующие длинные выходные ожидаются в связи с майскими праздниками. Южноуральцы будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Более подробно о том, как жители региона работают и отдыхают в этом году в связи с праздниками, смотрите в нашем материале.