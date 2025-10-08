В марте-2026 в аэропортах Челябинской области появятся фельдшерские пункты

В Воздушный кодекс РФ внесены соответствующие изменения

Уже в марте следующего года в аэропортах Челябинска и Магнитогорска должны появиться фельдшерские пункты. Это следует из новых поправок в Воздушный кодекс РФ.

Согласно новым правилам, собственник или владелец аэровокзала или терминала должен организовать фельдшерский пункт для оказания медицинской помощи людям, находящимся в аэропорту.

Минздрав России по согласованию с федеральным Минтрансом должен утвердить виды и условия оказания медпомощи, требования к организации и деятельности здравпункта, а также стандарт его оснащения.

Изменения в Воздушный кодекс РФ вступят в силу с 1 марта 2026 года.