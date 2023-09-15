В Мариуполе на Аллее волонтеров разместили фотографию южноуральского Доктора Жени

Так горожане отблагодарили добровольца за помощь местному населению

На Аллее волонтеров в Мариуполе появился стенд с фотографией Доктора Жени. Его портрет стал одним из 18, занявших свое место в Приморском парке, рассказали добровольцы на официальной страничке ВКонтакте клиники «Другая медицина».

Врач Евгений Косовских руководит благотворительным проектом «Другая медицина» с 2017 года. За это время врачи проекта приобрели колоссальный опыт работы с бездомными и нуждающимися пациентами. Но помимо этого Доктор Женя, как его называют в народе, побывал с гуманитарной миссией на Донбассе. Помощь от него получили более 100 человек Мариуполя. Кроме того, вместе со своей командой Евгений Косовских направляет гуманитарный груз: медицинские инструменты, перевязочные материалы, фонарики и многое другое.