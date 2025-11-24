В малых городах и селах Челябинской области работает 55 «земских тренеров»

Программу поддержки планируют продлить

В Челябинской области успешно реализуется программа «Земский тренер». За четыре года ее действия 55 высококвалифицированных специалистов начали работать в учреждениях физической культуры и спорта малых городов и сел региона, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Проект, стартовавший в 2022 году, призван решить проблему нехватки квалифицированных кадров в сфере физкультуры и спорта на сельских территориях. Его ключевые условия:



участники — тренеры со средним профессиональным или высшим образованием;

размер единовременной выплаты — 1 миллион рублей;

обязательство — отработать в выбранном населенном пункте не менее 5 лет.

Важно, что программу ценят не только местные специалисты: среди участников есть тренеры, переехавшие из Челябинска, Магнитогорска и других регионов России.

В 2024 году депутаты Законодательного собрания седьмого созыва внесли важное изменение в программу. Теперь выплату могут получить также специалисты, которые вернулись в свой родной населенный пункт, устроились на работу в сфере физкультуры и спорта в течение двух лет после получения диплома. Эта мера направлена на то, чтобы мотивировать молодых выпускников оставаться или возвращаться на малую родину и развивать местный спортивный потенциал.

На последнем заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике депутаты поддержали инициативу губернатора о продлении действия программы до 31 декабря 2028 года. Документ рекомендован к принятию в трех чтениях.

Продление программы — значимый шаг для сохранения кадрового потенциала в малых населенных пунктах, развития спортивной инфраструктуры на селе, повышения доступности качественного спортивного образования для жителей региона.

Программа «Земский тренер» стала частью комплекса «земских» проектов Челябинской области, направленных на привлечение и закрепление квалифицированных специалистов в сельской местности.