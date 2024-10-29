В малые города и села Челябинской области переехали 43 «земских тренера»

Под их руководством юные южноуральцы выиграли не одно соревнование

В Челябинской области программа «Земский тренер» реализуется с 2022 года по инициативе губернатора Алексея Текслера. За это время в малые города и села привлекли 43 специалиста. В следующем году к работе в малых населенных пунктах планируют привлечь еще 12 человек, сообщили в пресс-службе Заксобрания Челябинской области.

За три года реализации программы в 17 населенных пунктов переехали специалисты из Челябинска, Магнитогорска, Свердловской, Курганской, Новосибирской областей, Башкирии и других регионов. В 2022 году участие в программе приняли 19 человек, в 2023‑м — 12 тренеров, в 2024-м — также 12 специалистов.

«В Верхнеуральский и Сосновский районы по программе „Земский тренер“ приехали по пять специалистов, в Аргаяшский и Кунашакский районы — по четыре, в Красноармейский, Октябрьский, Уйский, Еманжелинский районы — по три»,— уточнили в пресс-службе Заксобрания.

Еще 12 человек планируют привлечь в 2025 году. По условиям программы, они получат по миллиону рублей, но должны будут отработать пять лет. На сегодняшний день в таких специалистах нуждаются 18 южноуральских сел и малых городов.

«Земские тренеры» проводят различные занятия для всех возрастных групп. Также они участвуют в подготовке спортсменов к значимым спортивным соревнованиям, таким, как Всероссийский фестиваль футбола «Метрошка», «Лыжня России», «Золотая шайба» и многие другие. Кроме того, воспитанники «земских тренеров» регулярно побеждают на соревнованиях разных уровней.