В магнитогорскую школу-интернат отправили просроченный творог

Поставщик привлечен к административной ответственности

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям опубликовало результаты проверки оформления ветеринарных документов одного из сельхозпредприятий Агаповского района. Выяснилось, что в начале мая сельхозтоваропроизводитель направил 6 килограммов творога с истекшим сроком годности в социальное учреждение Магнитогорска.

По данным ведомства, 5 мая был оформлен транспортный пакет электронных ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию, срок годности которой истек накануне, 4 мая. Всего было отправлено 6 килограммов творога в школу-интернат Магнитогорска.

«За выявленные нарушения должностное лицо агрофирмы привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, в середине мая в одном из социальных учреждений Челябинска была пресечена поставка круп, которые нельзя использовать для приготовления в пищу.