В магнитогорской колонии заключенные изготовили 56 остановочных комплексов

А еще они соорудили урны и скамейки для скверов и парков

В Магнитогорске заключенные занимаются благоустройством города. Они уже сделали 56 остановок общественного транспорта, 112 урн и более ста скамеек, сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Заключенные исправительной колонии № 18 занимаются благоустройством на базе Центра трудовой адаптации осужденных. В работах задействованы около 30 человек: они осваивают новые профессии и работают на современном оборудовании, что пригодится после освобождения.

«Для нас такое сотрудничество является ярким примером успешной партнерской деятельности. С одной стороны, город получает качественную продукцию, с другой — мы создаем условия для трудовой занятости осужденных»,— отметил заместитель начальника учреждения — начальник Центра трудовой адаптации осужденных Ильдар Фаткуллин.

Объекты благоустройства уже украшают улицы Правобережного, Орджоникидзевского и Ленинского районов Магнитогорска.