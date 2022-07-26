В магнитогорской больнице установили диагностическое оборудование за 8 миллионов рублей

Современный УЗИ-аппарат выявляет сосудистые проблемы на ранних стадиях

В кардиологическом отделении магнитогорской больницы № 3 установили современный аппарат УЗИ экспертного класса. Благодаря новому оборудованию врачи смогут более точно диагностировать болезни сердца и сразу приступить к лечению, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.



Стоимость УЗИ-аппарата — 8 миллионов рублей. Это многофункциональное оборудование для подробного исследования сердца и крупных артерий. Благодаря этому сосудистые проблемы можно выявить на ранних стадиях и предупредить осложнения.

«Это долгожданное оборудование. Новый аппарат УЗИ предоставляет нам высокую и понятную визуализацию. Структуры сердца и потоки крови на экране четко отличаются друг от друга. Это оперативно обсчитывается в автоматическом режиме и позволяет при необходимости повысить объемы исследований»,— рассказал заведующий отделением кардиологии Иван Иванов.

Новое оборудование уже установлено в кардиологии и принимает первых пациентов. Все доктора в отделении имеют сертификаты и по кардиологии, и по функциональной диагностике, поэтому работать на новом УЗИ сможет весь врачебный коллектив отделения, причем делать это в круглосуточном режиме стационара.