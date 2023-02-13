В магнитогорской больнице обновили оборудование для операционной

На покупку потратили три миллиона рублей

В городской больнице № 2 Магнитогорска обновили оборудование. На приобретение нового операционного стола и двух хирургических светильников направили порядка трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Теперь в операционном блоке появился еще один современный операционный стол. Его возможности позволяют обеспечить удобство при проведении хирургических вмешательств — как пациентам, так и бригаде. Безтеневые операционные светильники не создают блеклости, обеспечивают яркий свет и идеальную цветопередачу. Лампы оснащены различными режимами, что позволяет использовать их для любых видов хирургических операций», — прокомментировал заведующий колопроктологическим отделением городской больницы № 2 Магнитогорска Максим безмельницын.

Операционный стол трансформируется, обеспечивая оптимальное положение пациента, а его поверхность полностью рентгенопрозрачна. Новые светильники обеспечивают более мощную подсветку.