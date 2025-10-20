В магнитогорской больнице камни из почек теперь удаляет «мини-перк»

Это новый аппарат для малоинвазивного вмешательства, после которого пациенты уходят домой на второй день

Новейшее оборудование для малоинвазивного удаления камней из почек поступило в городскую больницу № 1 имени Г. И. Дробышева. Аппарат для мини-перкутанной нефролитотрипсии — сокращенно «мини-перк» — позволит урологам проводить сложные операции с минимальным вмешательством.

Главное преимущество метода — в использовании инструментов диаметром всего 3—5 миллиметров, что в несколько раз тоньше стандартных. Это значительно снижает риск травмирования почки и окружающих тканей.

Как отметил врач-уролог больницы Александр Никитин, переход на такие технологии — общемировой тренд в урологии.

«Новый инструмент дает нам доступ к камням, недоступным для обычного эндоскопа. Это позволяет добиваться лучших результатов и ускорить восстановление пациентов», — говорит врач.

Операция проводится под спинномозговой анестезией, пациент находится в сознании. Среди других преимуществ — минимальный риск кровотечений и отсутствие необходимости в дренаже. Благодаря этому пациенты могут быть выписаны домой уже на 2—3 сутки.

Добавим: оборудование российского производства было приобретено за счет средств бюджета Челябинской области.