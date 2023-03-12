В Магнитогорском цирке стартовала серия представлений для инвалидов по зрению

Для подопечных местного филиала Всероссийского общества слепых подготовили экзотик-шоу «Аливрувер»

12 марта в Магнитогорске пройдет первое представление в рамках инклюзивного проекта «Как звучит цирк — доступное искусство». Слабовидящие и слепые люди смогут оценить цирковое искусство с помощью тифлокомментаторов, сообщили Первому областному информагентству в магнитогорском отделении Всероссийского общества слепых (ВОС).



Соглашение о сотрудничестве ВОС и региональный филиал Росгосцирка подписали в феврале 2023 года. В рамках проекта запланировано 12 специальных представлений. Для адаптации шоу под возможности особенных зрителей общество слепых предоставило 30 единиц специального оборудования для технологии замещения визуальной информации. Четыре эксперта по тифлокомментированию в соавторстве с артистами создали полноформатное описание всего происходящего на манеже.

«Цирковое искусство не имеет границ, оно говорит на языке мира и должно быть в полной мере доступно для всех людей. Тифлокомментирование — это тот самый способ коммуникации, который позволяет незрячим зрителям оценить визуальную часть цирковых спектаклей, увидеть пусть не глазами, но сознанием. Слабовидящие и незрячие люди смогут сформировать полноценный образ того, что происходит на манеже», — комментирует директор Магнитогорского цирка Сергей Ходырев.

Для незрячих представят экзотик-шоу «Аливрувер» под руководством Заслуженной артистки России Юлии Филатовой. В шоу — более шестидесяти животных и птиц. Перед слепыми выступят мейнкуны, обезьяны, дикобразы, лошади, собаки, гигантские питоны и многие другие.

Напомним, ранее представления с тифлокомментированием были запущены в других учреждениях культуры Челябинской области. Так, в 2021 году спектакли для незрячих подготовили челябинские театр драмы и молодежный театр.