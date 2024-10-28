В магнитогорском парке установили скульптуру «Счастливые»

Бронзовая композиция приурочена к Году семьи

В Магнитогорске обновили сквер Металлургов. Это старейший парк, в котором любят собираться жители всех возрастов. Там установили бронзовую скульптуру, камеры, дополнительное освещение, отремонтировали ограждения и балюстрады, восстановив утраченные элементы. Об этом сообщает телеграм-канал управления проектной деятельности правительства Челябинской области.

В парке также сделали новые тротуарные покрытия с сохранением конфигурации, отреставрировали светильники, установили новую детскую площадку.

«В теплую погоду в сквере выступают музыканты, работают художники на пленэре, репетируют актеры. Круглый год здесь гуляют, развлекаются, отдыхают магнитогорцы», — говорится в сообщении.

Бронзовая композиция, приуроченная к Году семьи, получила название «Счастливые». На ней изображена семья с тремя детьми и собакой.