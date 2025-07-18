В магнитогорском парке «Притяжение» распахнул двери Центр развлечений

А к концу года здесь начнет работать термальный комплекс с богатым выбором бань

Городской курорт «Притяжение», занимающий 400 гектаров земли, уже стал визитной карточкой Магнитогорска. Проект развивается поэтапно, и каждое лето ко Дню металлурга, здесь открывают новые туристические объекты. В этом году на их презентации побывал глава Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как рассказал В 2025 году на видовом холме открыты панорамный ресторан и три тюбинговые трассы, которые работают даже в теплое время года на специальном покрытии.

В зоне спортивных площадок появился крытый корт для игры в падел-теннис. Также в июле открыли бесплатный скейтпарк с 12 различными аттракционами для трюков.

Алексей Текслер побывал на презентации Центра развлечений, где оборудованы шесть уникальных локаций для совместного отдыха, развлечений и научных экспериментов для детей и взрослых. Так, в центре работают VR-арена, Лазертаг и Киберарена, есть зоны для малышей, домики для проведения дней рождений, семейный ресторан с настоящей сыроварней, две кофейни и даже оранжерея под стеклянным куполом.

На символическую красную кнопку нажали губернатор Алексей Текслер, инициатор проекта — председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев.

Алексей Текслер выразил благодарность Виктору Рашникову за развитие городского курорта «Притяжение».

С момента открытия в 2021 году городской курорт «Притяжение» уже посетили более 6 миллионов человек. И с каждым годом парк становится все популярнее.

В декабре 2025 года планируется открыть термальный комплекс, в котором будет 11 бань, а также гостиницу, которую соединят с термальным комплексом теплым переходом.

Виктор Рашников также рассказал о планах на ближайшее время. В сентябре на территории «Притяжения» начнут строить 4-х звездочный отель на 185 номеров. В южной части курорта готовится площадка для строительства современного жилого района. А в конце 2026 года будет открыта детская Хоккейная академия «Металлург».