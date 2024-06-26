В магнитогорский театр кукол «Буратино» сможет ходить больше зрителей

После реконструкции здесь увеличат количество посадочных мест

Глава Магнитогорска Сергей Бердников проверил ход работ в Театре куклы и актера «Буратино». Закрытый на реконструкцию в апреле 2023 года театр вскоре распахнет свои двери для детей и взрослых: рабочие уже вышли на финишную прямую и завершают внутреннюю отделку помещений. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

В здании полностью обновили все коммуникации, механическое оборудование, увеличили количество мест в зрительном зале и создали безбарьерную среду для маломобильных зрителей. Большинство работ проходило не снаружи, а внутри здания — для магнитогорцев создавались комфортные условия посещения театра.

Со времени постройки в театре проводили только косметические ремонты, поэтому труппа с волнением ждет, когда можно будет оценить все новшества. Руководитель театра отметил, что артисты периодически приходят сюда, чтобы обсудить с проектировщиками свои пожелания.

«Благодаря новому световому и звуковому оборудованию постановки выйдут на совершенно другой уровень. Также это должно привлечь режиссеров из других городов для подготовки новых спектаклей», — рассказал исполняющий обязанности директора МТКиА «Буратино» Андрей Фадеев.

Сейчас театр кукол расположился в Левобережном дворце культуры. Там активно проводятся репетиции, чтобы с размахом открыть следующий театральный сезон в обновленном здании.