В магнитогорских школах проверяют прививки от COVID‑19 у сотрудников пищеблоков

Роспотребнадзор организовал рейды и по детским садам

Специалисты Роспотребнадзора проверяют сотрудников школ и детских садов Магнитогорска на соблюдение требований, связанных с пандемией коронавируса. Проверка уже прошла в МОУ «СОШ» № 20, об этом сообщает администрация Магнитогорска.

С 11 октября в регионе действует требование, по которому все сотрудники образовательных учреждений и общепита должны быть вакцинированы, теперь надзорные органы обращают внимание и на это.

Проверка коснется и работников склада АО «Горторг», который обеспечивает школы города продуктами.

«Мы целенаправленно и планомерно провели работу с нашими сотрудниками. Численность общества сейчас порядка 1100 человек. 65 человек переболели, и у них есть QR-коды, у 29 человек есть медотвод. Мы отслеживаем, когда медотводы закончатся и эти сотрудники тоже будут привиты. Все остальные работники вакцинированы», — сообщает директор АО «Горторг» Оксана Швачкина.

Проверка продлится 10 рабочих дней, за это время специалисты Роспотребнадзора побывают в 40 школах города и на продуктовом складе АО «Горторга». Затем Роспотребнадзор проверит детские сады.