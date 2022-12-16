В Магнитогорске зоовыставка содержала 40 экзотических животных в ненадлежащих условиях

У организаторов не было лицензии на проведение мероприятий

В Магнитогорске зоовыставка, где содержали более 40 животных, работала без лицензии, а в большинстве вольеров не было нор или других укрытий. О нарушениях рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Организаторы магнитогорской выставки собрали много экзотических животных: дикобразов, енотов, барсуков, попугаев и павлинов. Большинству подопечных иногда нужно прятаться от человеческого внимания и отдыхать. Но такой возможности у них не было: маленькие пустые клетки просматривались со всех сторон.

У хозяев не было журнала наблюдения за животными и журнала кормового рациона. Эти документы нужны, чтобы можно было проверить состояние животных и соответствие кормов нормам. Позже госинспектор Россельхознадзора выяснил, что организатор выставки и вовсе не имеет лицензии на проведение подобных мероприятий.

Россельхознадзор выдал организатору выставки предостережение. В службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору напомнили, что с января 2022 года все учреждения, которые используют животных в культурных мероприятиях, должны получить специальную лицензию.