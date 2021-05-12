По инициативе жителей в Магнитогорске отремонтируют сквер возле ДК железнодорожников

Смета на проведение работ уже проходит экспертизу

В Магнитогорске выбрали новое пространство, которое благоустроят в рамках инициативного бюджетирования. Из предложенных жителями 56 проектов конкурсная комиссия остановилась на территории, прилегающей к Дворцу культуры железнодорожников, сообщили в администрации города.

«Это будет не просто латание дыр и подкрашивание, это глобальная реконструкция сквера, которая будет включать в себя как благоустройство всей территории, так и установку новых малых архитектурных форм, а также и реконструкцию стелы — памятного знака, который находится на территории. Кроме того, будут выполнены работы по озеленению и устройству освещения, появятся новые современные светильники», — рассказал заместитель главы Ленинского района Магнитогорска Валерий Халезин.

Специалисты управления капитального строительства уже составили смету, которая сейчас проходит экспертизу.

Отметим, жители Челябинской области вносят свои проекты в рамках инициативного бюджетирования. Южноуральцы выбирают, на что в первую очередь необходимо направить бюджетные средства — строительство дорог, развитие спорта, благоустройство. На платформе «Активный житель 74» до конкурсного отбора допустили 712 таких проектов.

В Челябинске, например, в 2021 году по итогам голосования благоустроят 71 объект. В приоритете у горожан асфальтирование дворовых проездов. Также будут отремонтированы социальные и спортивные учреждения, преобразятся общественные территории и площадки во дворах.

Напомним, с 1 января 2021 года в Челябинской области действует закон об инициативном бюджетировании. Жители региона могут принять участие в распределении бюджетных средств для решения местных проблем.