В Магнитогорске жильцов вынуждают проводить поверку счетчиков в конкретной фирме

Бизнесмены разбрасывают по домам фальшивые предписания

Компания «Жилсервис» из Магнитогорска пытается получить конкурентное преимущество и разбрасывает по домам фальшивые предписания о поверке счетчиков. В самой компании полагают, что действуют строго в рамках закона. Однако жители города так не считают.

«Сегодня утром достала из своего почтового ящика это послание. Водомеры были проверены еще месяца два назад! Позвонила в свое ЖЭУ, там мне сказали, что это мошенники. Будьте осторожны и предупредите своих родственников», — пишет жительница Магнитки.

Домашние приборы учета воды на самом деле нуждаются в поверке каждые шесть лет. Поверка счетчика подтверждает, что он работает исправно и выдает адекватные показания. Если дата поверки пропущена, то в течение первых трех месяцев плату за воду начисляют по среднему показателю, а потом — по нормативу. Экономить при этом уже не получится.

«Информация о конце межповерочного интервала содержится в паспорте на прибор индивидуального учета. А за три месяца до поверки мы предупреждаем об этом в квитанции. Также дату очередной поверки можно увидеть по время передачи показаний счетчика на сайте поставщика — для этого нужно открыть раздел с информацией о приборе», — рассказала ИА «Первое областное» помощник генерального директора МУП ПОВВ Челябинска Ольга Артюшина.

Поверку счетчиков в современной России проводят исключительно частные фирмы. Хозяин квартиры может выбрать любую, опираясь на цены или отзывы земляков. При этом фирма, по словам Ольги Артюшиной, должна входить в реестр организаций, которые имеют лицензию на такую работу. Реестр этих организаций можно увидеть по этой ссылке. В Магнитогорске листовки рассылает компания «Жилсервис». Она в реестре лицензированных контор есть, то есть работает вполне легально. Но привлекает клиентов сомнительным образом.





Во-первых, текст раскиданной в Магнитогорске листовки составлен в форме предписания и указывает на обязанность жильца провести поверку счетчиков. Но по закону выдавать предписания имеет право исключительно государственный орган.

«Предписание — это распоряжение, приказ какого-то государственного органа, обязательный для исполнения. Обычно в нем просят устранить нарушения. Авторы листовки намеренно используют термин неверно, чтобы ввести потребителя в заблуждение», — говорит адвокат, кандидат юридических наук Полина Портянова.

Чтобы внушить жильцам мысль о неисполненных обязательствах, листовку снабдили выдержками из закона о поверке счетчиков. Также на листе проставлен штамп с указанием, что документ направлен жильцу повторно. Отпечаток красного цвета, как будто листовку отправили должнику. При этом адреса или фамилии получателя в листовке нет.

Мы позвонили по указанному телефону. Еще пару минут нас мучил автоответчик: «В связи с истечением срока эксплуатации вам необходимо провести поверку...»

Как оказалось, у компании есть свой кол-центр, в котором работают несколько человек (мы звонили более 5 раз, и каждый раз трубку брали разные люди). Значит, дела у «Жилсервиса» идут неплохо. Но признавать свою неправоту операторы не готовы.

«Законы не запрещают нам распространять рекламу в такой форме. Это не принуждение, это напоминание о том, что нужно пройти поверку», — заявила нам оператор по имени Анна.

Надеемся, что на нашу публикацию обратит внимание Антимонопольная служба и оценит листовку компании «Жилсервис» с точки зрения закона о рекламе.

Между тем челябинская УФАС проверяет сомнительные листовки от газовщиков.