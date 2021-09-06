В Магнитогорске завершился проект конного клуба по реабилитации детей, перенесших онкологию

Организаторы подвели итоги акции «Мягкая грива», которая длилась с марта по август 2021 года

Проект «Мягкая Грива» стартовал в Магнитогорске при поддержке Фонда президентских грантов. Конный клуб «Клевер» и благотворительный фонд «Отзовись» проводили бесплатные занятия по верховой езде и уходу за лошадьми для детей, перенесших онкологию.



Закрытие прошло на конференции, где организаторы подвели итоги реализации проекта и рассказали о проделанной работе. Все, кто работал над проектом, получили благодарственные письма.

Организаторы обещают и дальше будут помогать детям с ограниченными возможностями здоровья и организовывать новые акции.

«Мы планируем продолжить развивать это и другие направления нашей работы. Возможно попробуем какие-нибудь другие виды спорта», — рассказала директор благотворительного фонда «Отзовись» Елена Островская.

В ходе занятий родители отметили положительную динамику в реабилитации детей. А некоторые семьи решили продолжить занятия на ипподроме самостоятельно.

«Нас с сыном пригласили пройти занятия по верховой езде. Ребенок смог пообщаться с животными и научиться азам верховой езды. Он был полностью поглощен процессом, хоть и переживал по началу. Я рада, что нас пригласили поучаствовать в этом проекте. Он оказался очень полезен для ребенка», — Комментирует Елена Васильева, мама одного из участников проекта.

За период с марта по август в проекте приняли участие 50 детей и их родители, для каждого бесплатно провели 8 занятий по верховой езде и мастер-классы по уходу за лошадьми.