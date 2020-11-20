В Магнитогорске завершили ремонт Дворца спорта имени И.Х. Ромазана

Сергей Бердников посетил объект в рамках рабочего объезда территории.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников сегодня, 20 ноября, совершил рабочий объезд территории. В рамках поездки он осмотрел выполненные работы по масштабной реконструкции Дворца спорта имени И.Х. Ромазана.

«Во дворце отремонтировали входную группу и фасад: цокольный этаж, где находятся все административные помещения, обшили утеплителем и металлокассетами, что позволило сделать здание более энергоэффективным», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Магнитогорска.

Кроме того, в здании полностью заменили окна и двери, оштукатурили фойе второго этажа. Также во дворце сделали ремонт раздевалок и подсобных помещений.