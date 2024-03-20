В Магнитогорске завершили реконструкцию очистных сооружений правого берега

Модернизацию оценил глава города Сергей Бердников

В Магнитогорске завершили реконструкцию очистных сооружений на правом берегу, построенных еще в 1963 году. Тогда были другими и нормы очистки, и объемы сточных вод. Модернизированную систему оценил сегодня глава города Сергей Бердников. На выходе вода будет соответствовать требованиям рыбохозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба городской администрации.

На первом этапе очистки протекают сточные воды, смешанные с веществами биохимической очистки. Здесь заменили оборудование, теперь оно может работать в тяжелых условиях. Установлены приборы для регулирование биологической очистки.

На втором и третьем этапе провели модернизацию отстойников и заменили илососы. Воздуходувно-насосная станция переоборудована в насосную станцию опорожнения и технической воды. В цехе механического обезвоживания осадка в два раза увеличили производительность.

«Сегодня мы позиционируем наш город с совершенно другой экологией, много уделяем внимания не только воздуху, но и воде, которой мы пользуемся. Мы видим сокращение источников загрязнения на комбинате и рекультивацию свалки. Это огромный вклад в городскую экологию и еще один шаг к тому, чтобы наш Магнитогорск был городом чистым, зеленым, комфортным и приятным для жизни», — отметил глава города Сергей Бердников.

Реконструкция очистных сооружений правого берега Магнитогорска обеспечит очистку сточной воды на выпуске, отвечающих требованиям рыбохозяйственного значения.