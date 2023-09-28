В Магнитогорске завершается благоустройство сквера Ветеранов

За обновление общественного пространства проголосовали горожане

Сквер Ветеранов Магнитки в исторической части города продолжает обновляться. Скоро это будет еще одно место для комфортного отдыха. Акцент сделали на создании прогулочной зоны. Кроме того, сквер будет приближен к природному ландшафту: минимум асфальта, максимум зелени и тропинок, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.





В сквере обустроили парковки, тротуары, тропинки, велодорожки, а также установили освещение. На центральной аллее высадили газон и сделали декоративное покрытие. Кроме того, рабочие обустроили спортивную площадку с зоной для воркаута. Скоро начнется монтаж оборудования на детской площадке. Работы по благоустройству сквера оценил глава города Сергей Бердников.

«Сегодня внешний вид сквера разительно отличается от того, что было во время наших первых визитов. Когда мы только приступили к работам, не верили, что это возможно. Но, несмотря на все трудности, мы справляемся и делаем все, что запланировали. Работы вышли на финальную стадию, остались только небольшие рабочие моменты, которые мы обсудили с подрядчиком на месте»,— отмечает Сергей Бердников.





За благоустройство сквера Ветеранов Магнитки горожане проголосовали в 2022 году. Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая действует по инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Она является частью нацпроекта «Жилье и городская среда».





Работы в сквере начали в 2022 году. Вернулись к ним в апреле 2023-го. Завершить благоустройство планируют к середине октября. Сроки пришлось сдвинуть из-за проливных дождей.