В Магнитогорске завершается благоустройство сквера Славы Магнитки

На днях на территории установят стелу «Город трудовой доблести»

Благоустройство сквера Славы Магнитки в Магнитогорске завершается. Накануне, 7 июля, глава города Сергей Бердников побывал на стройплощадке. Здесь уже почти завершены работы по укладке покрытия и созданию сухого фонтана, установлено освещение, лавочки и урны, а также посажены цветы на клумбах, сообщили в мэрии Магнитогорска.

В честь присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести» в сквере установят стелу. Ее проект разрабатывался московскими архитекторами с учетом специфики городов трудовой доблести.

«Работа очень большая, и мы ее делаем в чрезвычайно сжатые сроки. Монумент изготовлен по федеральной программе московской компанией — по сути, это единственный оператор, который будет делать все стелы для городов, удостоенных этого звания. В каждом городе они будут иметь свою специфику. Уже в четверг придут шесть элементов, и к концу недели ждем седьмой», — рассказал глава города Магнитогорска Сергей Бердников.

Напомним, Магнитогорск и Челябинск получили звания «Город трудовой доблести» после указа президента страны Владимира Путина.

Автор: Алиса Шемеляк