В Магнитогорске зацвели одуванчики в начале зимы

Погода продолжает удивлять южноуральцев

Аномально теплой сохраняется погода в Челябинской области в начале декабря. По данным синоптиков, температура воздуха сейчас выше средней на 8—13 градусов. Южноуральцы все чаще замечают набухшие почки на деревьях. А в Магнитогорске зацвели одуванчики.

«С первым днем зимы или весны? Увидеть в городе цветущий одуванчик 1 декабря — удивительно», — написала местная жительница в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

«А у меня чеснок в саду колосится», — ответила ей Кристина Беляева.

Температура воздуха выше средней сохранится в Челябинской области до конца рабочей недели. К выходным немного похолодает, местами пройдет снег.

К слову, отсутствие снежного покрова — серьезное испытание для лесных обитателей. Без него в норах холодно, и животным приходится тратить энергию, делая их глубже.

А большинству челябинцев такая зима нравится, выяснила журналист ИА «Первое областное».