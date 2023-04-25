В Магнитогорске запустят автобусы с учетом расписания челябинской «Ласточки»

Новый маршрут пролегает практически через весь город

В Магнитогорске запустят новый автобусный маршрут, который пролегает через железнодорожный вокзал. Рейсы будут отправляться так, чтобы пассажиры «Ласточки», курсирующей до Челябинска и обратно, могли спокойно уехать домой или успеть на электропоезд. Этот вопрос поднимался на прошлогодней прямой линии губернатора Алексея Текслера. Информацию об этом подтвердили в городском собрании депутатов

«Администрацией города разработан и установлен новый автобусный маршрут регулярных перевозок с направлением движения: ул. Вокзальная — пр. Ленина — ул. Гагарина — ул. Лесопарковая — ул. Оренбургская — ул. Советская — 50-летия Магнитки — пр. Карла Маркса — ул. Зеленый Лог (и обратно)», — сообщили в МГСД.

На средства областного бюджета закупили 13 низкопольных автобусов среднего класса — белорусские МАЗы. Машины будут работать на линии с 6 до 23 часов, а интервал движения составит 20 минут. Транспортная проблема пассажиров «Ласточки», которые с трудом добирались домой после прибытия электропоезда, была озвучена на прямой линии губернатора Алексея Текслера. Глава региона тогда поручил городским властям проработать варианты организации движения.

Напомним, что в Магнитогорске увеличат количество междугородных автобусных рейсов до Челябинска из-за закрытия местного аэропорта. Маршрут № 591 будет ходить чаще, чтобы пассажиры могли летать через аэропорт имени Курчатова.