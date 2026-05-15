В Магнитогорске запустили производство термопокраски металлоконструкций

В Магнитогорске дали старт производству термопокраски крупногабаритных металлоконструкций. Это единственное в стране предприятие полного цикла, сообщает губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале в «Максе».

Компания «УралЭнергоРесурс» при поддержке Фонда развития промышленности создала комплекс, где полный технологический цикл реализован на одной площадке. Здесь делают все: от производства краски до финишной обработки изделий длиной до 12 метров. Линия спроектирована с участием специалистов МГТУ им. Г. И. Носова.

Проект начался с конкретной задачи — защитить от коррозии анкерные крепи для шахт. Оказалось, что термопластичную краску в России не производят вообще, весь объем шел из-за рубежа. Компания не стала искать обходные пути, а запустила собственное производство, разработав рецептуру покрытий в своей лаборатории.

«В коллективе работают талантливые инженеры, кандидаты и доктора технических наук — люди, которые доводят исследования до конкретного продукта на конкретной линии. Производство полностью автоматизировано, и каждое рабочее место здесь требует высокой квалификации», — пояснил глава региона.

Новая линия выдает до 25 тонн готовой продукции за смену. Покрытие востребовано там, где металл работает в агрессивной среде: это шахты, трубопроводы, энергетика, коммунальная инфраструктура. Раньше в стране не было технологии, обеспечивающей долговременную защиту, и конструкции приходилось часто менять.

Магнитогорское предприятие продлило срок службы металлоконструкций, а значит, сэкономило ресурсы и повысило безопасность стратегических объектов. Компания сформировала в регионе уникальный центр компетенций полного цикла — прямой вклад в технологический суверенитет страны.