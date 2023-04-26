В Магнитогорске запустили новую электрическую подстанцию

Она обеспечит энергией южные районы города

Новая подстанция «Захаровская» уже запущена в эксплуатацию в Магнитогорске. Как сообщили в мэрии Магнитогорска, объект усиливает схему электроснабжения и сможет эффективно доставлять энергию в южные районы города, в том числе в парк «Притяжение».



Свое название подстанция получила в честь ветерана трех войн Петра Захарова. Он более 30 лет трудился электромонтером в Магнитогорске.

«„Захаровская“ оснащена по последнему слову техники. Подстанция полностью автоматизирована. Применены передовые технологии по оптимизации и цифровизации рабочего процесса с возможностью полной автономной работы под контролем центра управления сетями „Горэлектросети“, а также регионального диспетчерского управления энергосистем»,— рассказал директор «Горэлектросетей» Александр Кузьмин.

Мощность подстанции заложена с учетом будущего расширения города. Много земель в районе подстанции выкуплено застройщиками. По оценкам «Горэлектросетей», в ближайшие 20 лет у южной части города не будет проблем с недостатком питания.