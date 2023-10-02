В Магнитогорске запустили курсы иппотерапии для приемных семей

Лошади помогут родителям восстановить психоэмоциональное здоровье

В Магнитогорске Челябинской области 1 октября стартовал проект «Счастливые родители = счастливые дети» для родителей с приемными детьми. С ними поработают психологи, а также проведут интерактивные экскурсии с катанием на лошадях. Об этом сообщил организатор проекта — АНО «Центр „Крылья“».

«Люди, взявшие на себя ответственность по воспитанию приемных детей, нуждаются и заслуживают всесторонней поддержки для сохранения семьи. В проекте используется комплексный подход для улучшения их эмоционального и физического состояния, а также снижения уровня эмоционального выгорания», — рассказали организаторы.

Участниками проекта станут 20 родителей из замещающих семей. С ними будут работать психологи, причем как в группах, так и индивидуально, также семьи пройдут курс индивидуальных занятий по ипповенции, включающий развивающее общение с лошадьми в специально созданных условиях. Продолжительность проекта составит четыре месяца.

Реализация проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе социальных проектов, который проводит Фонд поддержки гражданских инициатив Урала.