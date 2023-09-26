В Магнитогорске запустили единый электронный проездной

Город металлургов готовится к поступлению новых автобусов

Депутаты Магнитогорска 26 сентября приняли введение единого проездного билета. До сегодняшнего дня такой билет действовал для проезда только в трамваях. Теперь город металлургов ждет новые автобусы, проезд в них можно будет оплатить по той же карте.

В Магнитогорске с недавнего времени запустили первый автобус по маршруту до вокзала. В целом по городу курсируют только трамваи и маршрутки. На работу последних горожане нередко жалуются в социальных сетях и даже губернатору Алексею Текслеру. По решению главы региона в Магнитогорске запустят автобусы на нескольких маршрутах.13 новых низкопольных «Волгобасов» поступят в город до конца года.

Сегодня на заседании гордумы депутаты продлили действие единого проездного билета и на муниципальные автобусы. При этом у пассажиров сохраняется право бесплатной пересадки в течение одного часа.

Напомним, подобный единый проездной действует в Челябинске на муниципальных трамваях, автобусах и троллейбусах.