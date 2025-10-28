В Магнитогорске запретят ездить на самокатах в некоторых зонах

А еще оставлять их в неположенных местах

В Магнитогорске усилили правила использования электросамокатов. Теперь правила запретят владельцам оставлять их в неположенных местах. Также администрацией города разрабатывается список зон, в которых нельзя будет ездить на самокатах, сообщает пресс-служба Магнитогорского городского собрания депутатов.

Напомним, в ПДД разрешается скорость движения на самокатах до 25 км/ч, а в жилых зона не более 20. Также на средствах индивидуальной мобильности запрещено ездить двум и более пассажирам.

Ранее в Челябинске появились 1,5 тысячи парковок для электросамокатов. Также в Челябинской области разработали проект закона, налагающий ответственность на владельцев и пользователей самокатов. Он предусматривает штраф от 10 до 100 тысяч рублей за размещение СИМ вне разрешенных зон и от двух до пяти тысяч за движение в запрещенных местах.