В Магнитогорске запретили дискредитацию умных домофонов

Одна из компаний назвала других участников рынка мошенниками

Челябинские антимонопольщики пресекли распространение негативной информации о компаниях, которые занимаются установкой умных домофонов. Как сообщили в региональном управлении ФАС, жители многоквартирных домов Магнитогорска получили квитанции от компании, обслуживающей домофоны. Текст, размещенный на этих платежных документах, стал поводом для реакции ведомства.

«Берегитесь, это мошенники!.. Домофон не должен быть умным… Домофон с камерой — контроль за частной жизнью!.. Лично мне вся эта затея с умными домофонами не нравится», — приводит фрагмент этого текста Челябинское УФАС.

Эти сведения распространялись не от имени компании, а якобы от общественной организации «Народный контроль Народного хозяйства». Тем не менее данный факт подтвердить не удалось, так как в ведомство так и не поступили соответствующие документы. Антимонопольщики выдали фирме предупреждение, поскольку данный текст дискредитирует информацию о системе умных домофонов.

В предупреждении говорилось, что подобный текст может нанести ущерб деловой репутации или даже причинить убытки конкурентам, например «Ростелекому» «Эр-Телеком Холдингу» или «Интерсвязи». Последняя компания, кстати, и подала заявление о данном нарушении. Компания, разославшая такие квитанции, исполнила предупреждение УФАС, поэтому дело о недобросовестной конкуренции возбуждать не стали.

Автор: Марат Худяков