В Магнитогорске за прошедший месяц установили почти 300 мусорных контейнеров

Новые баки пришли на замену старым изношенным

За январь 2022 года Центр коммунального сервиса на контейнерных площадках Магнитогорска установил 295 новых контейнеров для мусора емкостью 1,1 куб. м. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

Отмечается, что 198 баков установили в жилом фонде Правобережного района, еще 85 контейнеров размеcтили в Ленинском районе, 12 — в Орджоникидзевском.

Новые контейнеры оснащены защитной крышкой, педалью для открывания и колесами с фиксаторами движения. Все баки установили взамен старых изношенных.

За состоянием же площадок, на которых устанавливают контейнеры, в соответствии с действующим законодательством должны следить собственники этих площадок: органы местного самоуправления, управляющие компании или другие хозяйствующие субъекты.





Напомним, контейнеры для раздельного сбора мусора установили в Кыштыме в начале января. В город доставили 232 новых бака.

Чуть позже стало известно о вводе раздельного сбора мусора в Копейске. До конца первой декады февраля баки должны быть расставлены на участках, прилегающих к детским садам, учреждениям культуры и спорта.