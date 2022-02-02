За январь 2022 года Центр коммунального сервиса на контейнерных площадках Магнитогорска установил 295 новых контейнеров для мусора емкостью 1,1 куб. м. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.
Отмечается, что 198 баков установили в жилом фонде Правобережного района, еще 85 контейнеров размеcтили в Ленинском районе, 12 — в Орджоникидзевском.
Новые контейнеры оснащены защитной крышкой, педалью для открывания и колесами с фиксаторами движения. Все баки установили взамен старых изношенных.
За состоянием же площадок, на которых устанавливают контейнеры, в соответствии с действующим законодательством должны следить собственники этих площадок: органы местного самоуправления, управляющие компании или другие хозяйствующие субъекты.
Напомним, контейнеры для раздельного сбора мусора установили в Кыштыме в начале января. В город доставили 232 новых бака.
Чуть позже стало известно о вводе раздельного сбора мусора в Копейске. До конца первой декады февраля баки должны быть расставлены на участках, прилегающих к детским садам, учреждениям культуры и спорта.