В Магнитогорске за нарушение ковидных мер оштрафовали двух предпринимателей

Еще 57 штрафов было выписано горожанам, находившимся в общественных местах без масок

В Магнитогорске Челябинской области продолжаются ежедневные рейды полиции и Роспотребнадзора по торговым объектам города на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. С некоторыми предпринимателями проводят профилактические беседы и просят устранить нарушения, те же, кто не желает подчиняться закону, получают штрафы. Подробнее о результатах рейдов сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Так, в магазине «Продукты» на улице Суворова, 114/1 полицейские не обнаружили антисептиков. В магазинах «Матильда», «Овощи и фрукты», «Электросила74» и «Малина Shop», расположенных на улице Октябрьской, не было разметки на полу. Кроме того, в магазинах «Элинка» на улице Суворова, «Продукты» на Чкалова и в парикмахерской на Октябрьской были обнаружены посетители без масок. Со всеми нарушителями участники рейда провели разъяснительные беседы и поручили устранить нарушения.

«Лицам, которых невозможно переубедить словом, грозит административный протокол в соответствии со статьями 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, влекущими за собой наложение штрафа. Так, в результате проверок составлено два административных протокола на должностных лиц магазинов „Матадор“ на улице 50-летия Магнитки, 32 и „Магнит“ на проспекте Ленина, 23, один протокол на посетителя Центрального крытого рынка»,— сообщили в мэрии.

Все вышеупомянутые организации будут проверены повторно, и если нарушения останутся, полицейские будут поднимать вопрос о приостановлении их работы.

Не забывают правоохранители проверять и общественные места. Например, за минувшие выходные жители города, находившиеся в толпе без масок и не соблюдавшие социальную дистанцию, получили штрафы по статьям 20.6.1 и 6.3 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») и («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») соответственно. Всего за три дня было составлено 57 протоколов.