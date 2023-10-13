В Магнитогорске за год из заросшего сквера Ветеранов сделали современное место отдыха

За благоустройство места проголосовали большинство горожан

Завершается полномасштабное благоустройство сквера Ветеранов Магнитки в Магнитогорске.

Вместо зарослей и неухоженных площадок здесь открываются прогулочные зоны, современные пространства для отдыха и игр детей. Именно этот сквер вошел в тройку лидеров всероссийского голосования программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Глава города Сергей Бердников оценил результаты работ, которые начались в апреле текущего года после предварительных работ, проведенных в конце прошлого года. Работы идут по национальному проекту «Жилье и городская среда».





Территорию, не ухоженную почти за два десятка лет, очистили от сухостоя и поросли. Восстановили и входные группы с лестничными пролетами, установили новые опоры освещения и камеры видеонаблюдения, обустроили спортивную площадку с зоной для воркаута.





Подрядчикам надо было превратить заросшую местность в прогулочную зону. В результате по всей территории сквера были проложены дорожки с асфальтированным и мягким покрытием. На центральной аллее создали зеленый газон, а по всей территории сквера появились теневые зоны для отдыха. Кроме того, за последние две недели были установлены детский игровой комплекс и мангальная зона. В настоящее время продолжается установка малых архитектурных форм и обустройство входной группы для маломобильных граждан.