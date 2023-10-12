В Магнитогорске за два года построят новую школу на 500 мест взамен аварийной

Работы начнутся в 2024 году

В Магнитогорске появится новая школа на 500 мест вместо аварийной. Здание возведут в поселке Димитрова. Работы начнутся уже в следующем году, они рассчитаны на два года, сообщили в администрации города.

В поселке Димитрова старую школу признали аварийной. Учеников из нее перевели в две другие школы поселка, дети учатся в две смены. По словам главы города Сергея Бердникова, в поселке назрела необходимость новой школы.

«В следующем году мы приступаем к строительству школы в поселке Димитрова. К сожалению, школы в этой части города старые, и одна из них была признана непригодной для эксплуатации. Пока детишек перевели в две другие, будут учиться во вторую смену, а в течение двух лет мы построим здесь новую школу. После этого все старые школы здесь закроем и дети будут ходить в прекрасную новую школу», — рассказал глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Ранее и. о. министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова сообщила, что строительство школы в магнитогорском поселке Димитрова поддержит областной бюджет.