В Магнитогорске вызывать врача на дом помогает робот

Специальный бот принимает звонки пациентов

В трех детских поликлиниках Магнитогорска, которые относятся к Центру охраны материнства и детства, теперь работают роботы. Они помогают родителям вызывать врача на дом, сообщает пресс-служба клиники.

Когда родители звонят в кол-центр, робот предлагает «соединиться с оператором» или «вызвать врача на дом». В случае молчания вызов автоматически переводится на оператора кол-центра.

«Если пациент произносит фразу „вызвать врача на дом“ или „вызвать врача“, то телефонный робот просит сообщить номер полиса ОМС ребенка и дату его рождения. Электронная система сама идентифицирует пациента в базе данных. Далее робот согласовывает адрес вызова врача и фиксирует симптомы», — говорит главный врач ЦОМиД Магнитогорска Марина Виноградова.

Телефонный робот помогает разгрузить регистраторов поликлиник и не дает сбоев — врач приходит ко всем пациентам, которые оставили вызов искусственному интеллекту.