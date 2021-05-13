В Магнитогорске выступил симфонический оркестр Мариинского театра

Музыканты вышли на сцену вместе со своим руководителем — дирижером Валерием Гергиевым

В Магнитогорске вечером 12 мая во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Мероприятие прошло в рамках программы юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля — крупнейшего музыкального форума России.

«Мне действительно сегодня очень приятно в нашем городе встречать такой прославленный коллектив, который одинаково знают на подмостках Москвы и Парижа. В Магнитогорске вы не в первый раз. Мы всегда с удовольствием вас слушаем, встречаем и надеемся, что эти встречи будут происходить чаще», — выступил с приветственным словом глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Отметим, что в Магнитогорске оркестр выступил по инициативе и при поддержке губернатора Алексея Текслера. В 2017 году симфонический оркестр Мариинского театра уже давал концерт в этом городе в рамках ХVI Московского Пасхального фестиваля.

В Челябинске выступление одного из самых знаменитых оркестров страны состоится в четверг, 13 мая.

Добавим, сегодня фестиваль охватывает пять стран мира и 145 городов нашей страны. В этом году он стартовал 22 апреля. Завершающий концерт пройдет в Москве.