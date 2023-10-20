Сегодня, 20 октября, в Магнитогорске приступили к завершающему в этом году этапу озеленения. На улично-дорожной сети высадили около 6000 кустарников барбариса и кизильника. Также на улицах города посадят 100 ясеней. Все осенние посадки будут завершены до конца октября, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.
«Изменили качественный подход к проведению работ по озеленению. Делаем глубокие траншеи для того, чтобы грунт, который изъяли, заменить на плодородный, чтобы приживаемость растений была максимальной», — рассказала начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марина Зинурова.
Деревья посадят на улицах Советской, Грязнова, Галлиулина, Завенягина и Советской Армии. Все посадки осуществляются в рамках муниципальных трехгодичных контрактов, которые предусматривают полив, прополку и обработку удобрениями.
Добавим, что также в Магнитогорске завершается благоустройство сквера Ветеранов. Скоро это будет еще одно место для комфортного отдыха. Акцент сделали на создании прогулочной зоны. Кроме того, сквер будет приближен к природному ландшафту: минимум асфальта, максимум зелени и тропинок.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города