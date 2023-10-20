Сегодня, 20 октября, в Магнитогорске приступили к завершающему в этом году этапу озеленения. На улично-дорожной сети высадили около 6000 кустарников барбариса и кизильника. Также на улицах города посадят 100 ясеней. Все осенние посадки будут завершены до конца октября, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.
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«Изменили качественный подход к проведению работ по озеленению. Делаем глубокие траншеи для того, чтобы грунт, который изъяли, заменить на плодородный, чтобы приживаемость растений была максимальной», — рассказала начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марина Зинурова.akerneogn.jpeg
Деревья посадят на улицах Советской, Грязнова, Галлиулина, Завенягина и Советской Армии. Все посадки осуществляются в рамках муниципальных трехгодичных контрактов, которые предусматривают полив, прополку и обработку удобрениями.

Добавим, что также в Магнитогорске завершается благоустройство сквера Ветеранов. Скоро это будет еще одно место для комфортного отдыха. Акцент сделали на создании прогулочной зоны. Кроме того, сквер будет приближен к природному ландшафту: минимум асфальта, максимум зелени и тропинок.