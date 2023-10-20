В Магнитогорске высадили шесть тысяч кустов барбариса и кизильника

В городе приступили к завершающему этапу озеленения

«Изменили качественный подход к проведению работ по озеленению. Делаем глубокие траншеи для того, чтобы грунт, который изъяли, заменить на плодородный, чтобы приживаемость растений была максимальной»,

— рассказала начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марина Зинурова.