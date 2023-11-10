В Магнитогорске выберут лучшего акробата и клоуна страны

В городе-металлургов состоится XV Всероссийский фестиваль любительских цирковых коллективов

Фестиваль «Сальто в будущее» пройдет с 13 по 16 ноября в Магнитогорском госцирке. За звание лучших будут бороться более 30 коллективов со всей страны: из Татарстана, Бурятии, Башкортостана, Якутии, Удмуртии, Красноярского края и других регионов.

Цирковое искусство развивается, становится шире и оригинальнее. Артисты покажут мастерство в акробатике, иллюзии, воздушной гимнастике, жонглировании и дрессуре.

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура». Магнитогрцы смогут увидеть номера абсолютно бесплатно. Вход на представления конкурсной программы и гала-концерт свободный.