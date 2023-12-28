В Магнитогорске вспоминают трагедию пятилетней давности в доме на Карла Маркса

31 декабря 2018 года рухнул подъезд с жильцами

Пять лет назад страну потрясла новость — 31 декабря 2018 года ранним утром обрушился подъезд жилого дома в Магнитогорске. 39 человек, мирно спавших в предновогоднюю ночь, погибли под завалами. Накануне годовщины трагедии журналист информагентства «Первое областное» побывала на месте, где теперь разбили сквер, встретилась с очевидцами и родными погибших магнитогорцев. Их истории — в нашем материале.



«Время не лечит»

Семья Андрея Кремлева жила на седьмом этаже 164-го дома. По трагической случайности взрослые сыновья пришли накануне к родителям, чтобы вместе встретить Новый год. Тела Андрея, его жены Елены и сыновей Дмитрия (32 года) и Дениса (29 лет) обнаружили днем 31 декабря. Их последний день вспоминает сестра Андрея Татьяна Лунькова.

Семья Кремлевых, фото из семейного архива

«31 декабря у меня день рождения, а 28 декабря был юбилей нашей мамы. Мы сняли дом на Банном и вместе отметили мамино торжество. Андрей был грустным, сказал, что у него сломалась машина, он занимался перевозками. Но деньги на запчасти брать отказался. Сказал, что помогли друзья. После смерти ни один из них не заикнулся о долге Андрея. Хоть я и спрашивала. 30 декабря мы уговаривали их остаться с нами в снятом коттедже — вместе встретили бы Новый год. Но Лена и Андрей отказались: Лене 1 января надо было выходить на работу. А Андрей с утра планировал заняться своим автомобилем. Это последний раз, когда мы собрались всей семьей и видели родных живыми. Если б я знала, что в последний раз его обнимаю... я б не пустила их», — вспоминает Татьяна Лунькова.

Денис Кремлев, последнее фото в «ВКонтакте», личная страница

Кремлевы уехали в город, и Луньковы тоже вернули коттедж и поехали к себе домой. В начале седьмого утра Татьяну разбудил звонок. Звонил ее старший сын Александр, он рассказал о случившемся и сообщил, что не может дозвониться до Кремлевых. Татьяна с мужем собрались к 164-му дому.

«Мы думали, что, может, они успели выскочить, хотели их забрать к себе. Когда поехали по Карла Маркса, стена подъезда стояла, не горел только свет в окнах. Я была уверена, что они живы, просто остались без телефонов. Вышла в толпу, кричала, звала их. Но когда мы въехали во двор, то потеряла сознание...» — вспоминает Татьяна.

Татьяна и Андрей (справа), из семейного архива

Татьяна старше Андрея на шесть лет, все детство Кремлевы провели в этой квартире на седьмом этаже. Затем Андрей женился, их мама Нина Михайловна отдала детям свое жилье и переехала в другую квартиру. Татьяна вспоминает, как в детстве защищала братишку и даже подралась с мальчиком старше себя перед подъездом во дворе.

«Нам оставалось только молиться. Мы слышали стоны на этом страшном морозе... Пушки не спасали... Первые сутки мы провели в школе, которую пустили под работу штаба. В коридоре плакала женщина, она потеряла свою восьмилетнюю дочь, я пошла в толпу, увидела плачущую девочку и повела ее к маме. Сосед Кремлевых Евгений вышел из дома за десять минут до взрыва. Ему не спалось, он решил поехать к брату, священнослужителю. Остался жив», — говорит Татьяна.

Дмитрий Кремлев, личная страница в «ВКонтакте»

В те страшные дни Татьяна была как в тумане. Чтобы сберечь от еще большего кошмара свою престарелую маму, она сама опознавала тела родных в морге.

«Андрей как будто открыл глаза и увидел все. Его и хоронили в закрытом гробу. Не могли закрыть веки, хотя внешне травм у него не было вообще. Дима замерз. Один спасатель рассказывал мне, что сразу после обрушения он слышал Диму, тот назвал свое имя, фамилию, дату рождения. Сообщил, что рядом с ним брат Денис, который задыхается, у него травмы. Мальчики не спали, Дениса нашли с наушниками в ушах, он слушал музыку», — вспоминает Татьяна.

Сыновья Кремлевых уже давно не жили с родителями. Накануне трагедии Денис поссорился с девушкой, ушел к себе. Вечером он встречался с друзьями, которые уговаривали его посидеть еще, домой он пришел под утро и даже не успел заснуть. Дима жил в квартире у знакомых, которые переехали за границу. На Новый год хозяева вернулись, и молодой человек перебрался к родителям. Татьяна с теплотой вспоминает племянников, ребята никогда не были замечены в плохих компаниях или вредных привычках. Дима выкупал старые раритетные автомобили и собирал уникальные экземпляры.





До трагедии 164-й дом на проспекте Карла Маркса был одним из самых больших в городе. В десятиэтажке с 16 подъездами расположился легендарный с советских времен магазин «Зори Урала»

Позже Татьяна Лунькова объединила вокруг себя семьи пострадавших, помогала писать заявления и добиваться выплаты компенсаций. Нина Михайловна Кремлева получила компенсацию за свою квартиру, в которой последние годы проживала семья сына. Татьяна Геннадьевна рассказывает, что суды шли три года. На полученные от государства деньги Луньковы купили дом в пригороде. В светлой просторной кухне Татьяна говорит:

«Это дом Андрея. Мы гости у него. Я всегда мечтала о таком светлом доме, но не такой ценой...»

Она говорит, что время не лечит. Часто просыпается по ночам и плачет. 31 декабря в пятый раз семья соберется здесь с раннего утра и проведет поминальный обед. Пять лет у Татьяны Луньковой нет ни дня рождения, ни Нового года.

В день нашей встречи Татьяна Лунькова собрала предновогоднюю посылку бойцам спецоперации. Женщина сшила теплые вещи и закупила консервы

«Хотел забрать девочку себе»

Рахим Гайыпов живет в том самом дворе. Его дом № 164/1 как раз стоит напротив рухнувшего подъезда. Рахим работает промышленным альпинистом, он одним из первых оказался на месте взрыва и помогал вытаскивать выживших жильцов из обломков.

«30 декабря мы с женой Галиной ездили в родную деревню на предновогодний бал-маскарад. Приехали под утро, часов в пять. Дети спали дома, я еще не ложился. В один момент я услышал взрыв. Тогда я играл в компьютерные игры и сразу понял, что это был именно взрыв. На балконе разбилось остекленение, в спальне на другой стороне от взрыва вынесло окна. Я накинул куртку и выбежал из дома», — рассказывает Рахим.

На месте подъезда мужчина сразу увидел разрушения. Горели провода, горела шахта лифта, в воздухе повисла бетонная пыль и слышались стоны, крики о помощи. Кто-то уже, стоя на плитах, передавал вниз пострадавших. Рахим взял на руки девочку, подъехала пожарная машина, он посадил ребенка в кабину пожарных. Позже он искал ребенка, даже хотел оформить опеку на случай, если родители девочки погибли.

«У меня тогда были три дочери, полтора года назад родилась четвертая дочь. И тогда я, не раздумывая, бы забрал эту девочку. Но позже слышал, что родители ее остались живы. Я счастлив», — говорит Рахим.

Мужчина также спас из-под завалов бабушку. В толпе он потерял жену, которая тоже выбежала на место взрыва. К восьми утра супруги вернулись в квартиру и начали закрывать разбитые окна.

К лету во дворе провели благоустройство, установили детские игровые комплексы, расширили парковки. Некогда самый длинный дом на проспекте разделили, убрав рухнувший седьмой подъезд и пострадавший восьмой.

После трагедии Рахима пригласили в Челябинск и вручили ему нагрудный знак и благодарность за спасение людей.

Теперь на этом месте разбили сквер. В будний день через него то и дело снуют горожане. Да и седьмой подъезд возвышался над аркой, под которой не только ходили пешеходы, но проезжали автомобили. Дом разделили, одну из стен его расписали: 39 улетающих в небо птиц символизируют жертв трагедии.

Рахим рассказывает, что первый год сквер был полон цветов и игрушек. Горожане несли к месту трагедии все, что считали нужным, чтобы почтить память погибших. Потом все это стало вызывать раздражение живущих во дворе. Постепенно и цветы сошли на нет.

«Первые годы у нас часто покупали цветы для сквера. Даже те, кто приезжал сюда не из нашего города, считали своим долгом посетить это место. Я дежурила в ту ночь, мы думали, что произошел взрыв. Но с нашей стороны стена была целой, непонятно, что там происходит. Потом стали прибегать жильцы из уцелевших подъездов, они боялись возвращаться в свои квартиры, пили у нас чай, заряжали телефоны и звонили родственникам. На наших глазах расчищали завалы техникой, потом строили этот сквер», — вспоминает Татьяна, продавец круглосуточного киоска, что стоит перед домом на проспекте.

31 декабря здесь вновь соберутся родные погибших жильцов и те, кому удалось выжить. К 11 часам в кафедральном соборе Вознесения Христова пройдет заупокойная лития. Официальная версия трагедии — взрыв бытового газа.