В Магнитогорске вручили именные стипендии Глинки молодым педагогам-музыкантам

Это не только материальная поддержка, но и высокая оценка таланта и труда, отметил глава города

Глава города Сергей Бердников вручил стипендии имени Михаила Глинки трем студентам Магнитогорской государственной консерватории, которые совмещают учебу с преподаванием в детских музыкальных школах города, сообщает пресс-служба администрации города. Церемония состоялась в рамках XXXI Российских педагогических ассамблей.

Именные стипендии были учреждены в прошлом году по инициативе ректора консерватории Натальи Соколовой. А в этом году впервые получили финансовую поддержку от ПАО «ММК» и Благотворительного фонда «Металлург». Особенностью программы стало требование к кандидатам не только демонстрировать выдающиеся творческие достижения, но и вести педагогическую деятельность в магнитогорских детских школах искусств.





Среди награжденных — студентка второго курса магистратуры Анна Кузьмина, изучающая оркестровые духовые и ударные инструменты; четверокурсница Лидия Пиндюрина, осваивающая специальное фортепиано; пятикурсник Николай Жигалов, специализирующийся на оркестровых народных инструментах. Все они являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.





«Стипендия имени Глинки — это не только материальная поддержка, но и высокая оценка таланта, трудолюбия и преданности делу», — подчеркнул Сергей Бердников.

Глава города отметил, что Магнитогорск, являясь Городом трудовой доблести, уделяет особое внимание поддержке культурного развития и воспитанию образованных, патриотичных граждан.