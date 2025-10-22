В Магнитогорске врачи восстановили кишечник пациенту с редким врожденным дефектом

Мужчина вернулся к нормальной жизни

Хирурги городской больницы № 3 Магнитогорска спасли пациента с болезнью Гиршпрунга — редким врожденным заболеванием кишечника, которое привело к тяжелой непроходимости, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Пациент поступил в стационар с острыми болями в животе. Экстренная операция выявила аномалию: у мужчины была диагностирована болезнь Гиршпрунга. Эта патология характеризуется малым количеством нервных сплетений в стенках кишечника, из-за чего нарушается перистальтика.

«Перед нами стояла сложная задача. Первым этапом мы удалили нефункционирующий и растянутый толстый кишечник, размер которого в три раза превышал норму. Осталась прямая кишка в пределах 12 сантиметров, была наложена стома. Операция непростая, но пациент очень неплохо ее перенес», — говорит главный хирург Магнитогорска, заведующий хирургическим отделением ГБ № 3 Петр Гришин.

Через полгода хирурги провели вторую операцию. Из тонкой кишки они сформировали резервуар, который в дальнейшем полностью компенсирует функцию толстого кишечника.

Спустя пять месяцев пациент полностью восстановился и вернулся к привычному ритму жизни.