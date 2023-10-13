В Магнитогорске врачи спасли упавшего с самоката мужчину от ампутации ноги

Молодой человек неудачно затормозил перед выскочившей на дорогу машиной

Житель Магнитогорска чуть было не потерял ногу после падения с самоката. Мужчина получил сложнейший перелом бедра — ему грозила ампутация, а в худшем случае — смерть. На помощь парню пришли врачи третьей городской больницы. Историю спасения пациента ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе клиники.

30-летний мужчина едва не столкнулся с машиной, которая выезжала из-за угла дома на улице Вокзальной. Самокатчик резко затормозил, попытался спрыгнуть на землю, но вылетел вперед через руль и сломал ногу.

«Пациент получил мелкооскольчатый перелом бедра. Сложности добавило сдавление нервно-сосудистого пучка в области перелома. По оценке врачей, у пострадавшего был высокий риск некроза поврежденной конечности. Это могло привести к ампутации ноги, а в худшем случае — и смерти пациента. Коллектив врачей-травматологов под руководством заведующего отделением травматологии Михаила Черникова своевременно и успешно провели операцию, восстановили кровоснабжение тканей и зафиксировали костные фрагменты в анатомически правильном положении», — рассказывает пресс-секретарь клиники Наталия Черепанова.

В третьей больнице Магнитогорска это не единственный пациент с «травмой самокатчика». Обычно люди ломают голеностопный сустав или голень, получают оскольчатые переломы и переломы со смещением.

Всех таких пациентов ждет операция и многомесячная реабилитация.

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