В Магнитогорске впервые пройдет массовый заплыв на сапбордах

В планах участников поставить рекорд по числу селфи на воде

В Магнитогорске впервые 10 августа пройдет SUPfest, который предполагает массовый заплыв участников на сапбордах по реке Урал.

Тренд проведения фестивалей для тех, кто увлекается речными заплывами на сапах, стал в этом году общероссийским. В Магнитогорске мероприятие по традиции будет приурочено ко Дню физкультурника. Организует его спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».

В рамках фестиваля пройдет парад разных видов плавсредств: на реке Урал будут представлены различные яхты, катера, каяки, лодки, байдарки. В планах провести отдельно соревнования на сапбордах — участникам нужно будет оплыть препятствие на скорость. Кульминацией фестиваля станет массовый заплыв на сапах.

Организаторы SUPfest включили в программу еще и конкурс перевоплощений. Участники заплыва могут использовать костюм какого-нибудь персонажа или аквагрим. Условие необязательное, но такой заплыв получится более красочным, отмечают организаторы.

Участникам предстоит проплыть на досках от парка «Лукоморье» до Казачьего моста и обратно.