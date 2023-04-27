Онкологи Магнитогорска впервые удалили матку без разрезов

Лапороскопическая операция длилась 4,5 часа

Специалисты Областного онкологического диспансера № 2 провели сложную операцию, во время которой впервые удалили пациентке матку без разрезов. Женщина поступила на операцию с диагнозом «онкология», сообщает пресс-служба клиники.

«С помощью лапороскопического доступа, то есть через проколы, мы удалили матку с придатками, а затем — тазовую клетчатку с лимфоузлами по ходу наружных подвздошных сосудов. Главная сложность была в том, чтобы убрать все лимфоузлы, с чем мы успешно справились»,

— говорит заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы и онкогинекологии Дмитрий Кисенко.

Операция шла четыре часа сорок минут. Хирургические манипуляции врачи выполняли на современном эндоскопическом оборудовании KARL STORZ, которое клиника получила по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».

После щадящего вмешательства пациентка сможет быстрее восстановиться и выписаться домой.