В Магнитогорске впервые провели лапароскопическую операцию на поджелудочной железе

Хирурги медико-санитарной части спасли 65‑летнюю пациентку, применив щадящую методику вместо полостной операции

В Центральной клинической медико-санитарной части выполнили первую в городе лапароскопическую операцию пациентке с камнями в протоке поджелудочной железы. Раньше подобные вмешательства проводились только открытым способом, что увеличивало срок восстановления пациентов, сообщает пресс-служба клиники.

65-летняя женщина поступила в приемное отделение медучреждения в экстренном порядке с резкими болями в животе. Обследование на мультиспиральном компьютерном томографе выявило редкое заболевание — вирсунголитиаз. Проток поджелудочной железы у пациентки был расширен до 1 сантиметра при норме в 3 миллиметра и забит крупными камнями.

«Данная патология лечится преимущественно хирургически. Классическая операция заключается в создании обходного пути для пищеварительных ферментов в обход заблокированного участка», — пояснил заведующий операционным блоком АНО «ЦКМСЧ», хирург Андрей Козин.

Несмотря на техническую сложность, хирурги приняли решение провести операцию лапароскопическим методом. В ходе шестичасового вмешательства, которое провели Андрей Козин и хирург Надежда Шаламова, врачи не только соединили проток поджелудочной железы с тощей кишкой, но и удалили несколько крупных камней.

Уже через неделю пациентку выписали домой — щадящий метод позволил сократить период нахождения в клинике.

