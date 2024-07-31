В Магнитогорске впервые прооперировали ребенка под спинальной анестезией

От классического наркоза у 10‑летнего пациента открывалась рвота

Хирурги Центра охраны материнства и детства в Магнитогорске впервые в истории города прооперировали ребенка под местной спинальной анестезией, сообщает пресс-служба клиники.

Обычно детям перед операцией делают общий многокомпонентный наркоз: сначала дают подышать анестетиком через маску, а потом вводят в вену инъекционный обезболивающий препарат. В этом случае применить общий наркоз медикам помешала индивидуальная непереносимость — у 10‑летнего пациента открылась рвота. Тогда хирурги решили проводить операцию под спинальной анестезией.

Медикам предстояло убрать металлическую конструкцию, которая стояла на бедренной кости после травмы.

«У нас получилось договориться с ребенком. Во время операции он находился в сознании, общался с нами, спрашивал, что мы делаем. Мы ему рассказывали, что его оперируют. Показали ему металлическую пластину, которую извлекли из бедра, он с удивлением ее рассматривал. Все прошло хорошо», — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Павел Шустиков.

Кстати, спинальная анестезия имеет свои преимущества. По словам медика, она продолжает действовать и после операции, вводить дополнительные препараты пациенту не нужно. А после общего наркоза пациент чувствует дискомфорт, швы ноют, требуется обезболивание.

Чаще всего спинальную анестезию используют в акушерстве при проведении кесарева сечения. Детей под спинальной анестезией успешно оперируют в Челябинской детской областной клинической больнице. В Магнитогорске для помощи детям ее опробовали впервые.